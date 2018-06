Groep loverboys buit minstens twaalf meisjes uit in Nijmegen en omgeving

Tbs'er opgepakt voor ernstig geweld tegen vrouw in Nijmegen

15 juni NIJMEGEN - Twee mannen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag opgepakt voor het plegen van ernstig geweld tegen een vrouw in de 52e straat in de Nijmeegse wijk Malvert. Een van hen is een 53-jarige tbs'er, die in het kader van zijn resocialiseringstraject met onbegeleid verlof was.