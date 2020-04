Groep overvalverdachten uit Nijmegen, Druten en Cuijk blijft ondanks coronavrees in cel

Horeca-onderne­mers uiten forse kritiek op noodmaatre­ge­len: ‘Curatoren krijgen het druk’

9:54 NIJMEGEN/ARNHEM - Het is voorbij: café-restaurant Le Souk d’Orient in Heilig Landstichting is failliet. ,,De markt is weg’’, verzucht eigenaar Frederik IJsseldijk van de horecazaak die het naast regulier horecabezoek vooral moest hebben van catering en kookworkshops.