Groepsafpersing Ewijkse vrienden: zelden vertoond misdrijf

Een woordvoerder: ,,Dat vijf jonge mannen zich dit lieten gebeuren zonder de politie te bellen, zegt iets over de grote dreiging die van de daders uitging.’’

Gewelddadig

De vijf Ewijkse vrienden wilden het jaar feestend afsluiten en vierden oud en nieuw in een Nijmeegs café. Volgens een ingewijde had een van de vrienden te veel gedronken. Hij werd de kroeg uitgezet. Op straat liep hij per toeval de verkeerde persoon tegen het lijf. Deze man zou de beschonken Ewijkenaar ‘wel even naar huis brengen’ met de auto, waar nog een tweede persoon in zat. ,,Maar ze moesten geld hebben. Het ging er gewelddadig aan toe.’’

De kleine, donkere auto stopte rond 06.00 uur bij de pinautomaat van ABN Amro op de Hatertseweg in Nijmegen. Onder dwang pinde het slachtoffer er geld en stond hij dit af aan zijn belagers. Vervolgens zijn ook de vier andere vrienden door de twee daders op een soortgelijke manier ontvoerd en afgeperst. Details wil de politie in belang van het onderzoek nog niet geven.

Aangifte

Duidelijk is wel dat de daders en hun slachtoffers ook een stop maakten in Ewijk, omstreeks 6.45 uur. Maar daar was de pinautomaat in winkelstraat De Klef niet toegankelijk, want de winkels waren nog dicht; rond 7.00 uur kon er wél worden gepind bij nabij de Jumbo in het verderop gelegen Winssen. Over de hoogte van de afgestane bedragen doet de politie geen mededelingen.

De vijf slachtoffers van de rooftocht hebben inmiddels allemaal aangifte gedaan. Op sociale media en op nieuwswebsites reageerden veel mensen met ongeloof op het incident. ‘Een vreemd verhaal’, en: ‘zit er niet iets anders achter?’. De politiewoordvoerder: ,,Wij gaan uit van het verhaal van de slachtoffers. Zij zijn overduidelijk zó onder de indruk van wat er is gebeurd.”

In de war

De ingewijde: ,,De eerste jongen die mee moest en werd afgeperst, is nog compleet in de war van wat er is gebeurd.’’ Twee van de vijf slachtoffers liepen volgens de politie lichte verwondingen op.

Het gebeurt vaker dat mensen onder dwang geld moeten pinnen, zegt de politiewoordvoerder. Maar een groepsontvoering en groepsafpersing zoals in deze zaak, is ‘heel erg bijzonder’.