Grolsch, Heineken of toch Hertog Jan: dit biermerk schenkt de horeca in jouw gemeente

ARNHEM/NIJMEGEN - Een biertje drinken op het terras? Grote kans dat je in Nijmegen Heineken krijgt. Zit je op een Achterhoeks terras, dan is de kans op Grolsch veel groter.

Dat blijkt uit cijfers van Datlinq, een bedrijf dat data over de foodservice verzamelt.

De organisatie bekeek voor ruim vijftienduizend hotels, cafés en restaurants in Nederland welk biermerk het ‘hoofdmerk’ is. Vaak hangt het logo daarvan op de gevel van de horecazaak.

Heineken populairst

In de regio van De Gelderland blijkt Heineken het populairste terrasbier. In 17 gemeenten wordt dit pilsmerk het meest geschonken in horecazaken met een terras. Heineken is onder meer het populairst in steden als Nijmegen en Arnhem.

Opvallend is dat Heineken ook in Doetinchem en Montferland het meest geschonken wordt. In alle andere Achterhoekse gemeenten uit de regio domineert Grolsch namelijk de terrassen. Niet zo vreemd, aangezien Grolsch ook ontstaan is in Groenlo.

Hertog Jan meest geschonken na Heineken

Na Heineken wordt Hertog Jan het meest geschonken in horecazaken met terrassen in de regio. In 13 gemeenten is dit het meest geschonken terrasbiertje. Wat opvalt uit de cijfers, is dat Bavaria slechts in één gemeente het meest in trek is: in Mill en St. Hubert.

Ook studentenstad Wageningen is een buitenbeentje wat betreft bier in de horeca. Daar is het Brand het meest geschonken merk in de horeca. In geen enkele andere gemeente uit de regio is Brand het best verkrijgbare pilsmerk.

Bekijk in de kaart hieronder per gemeente welk merk pils het meest geschonken wordt.

