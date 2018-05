'Groot deel huishoudelijke hulpen naar doorstart Vérian'

't Plein Toeval bestaat niet bij de Bastei

9:37 De Bastei kan niet meer stuk. Het enthousiasme voor de historische verrassingen hier - en vooral ook voor de presentaties via kruip-sluip-doorgangen - is enorm, bleek al direct bij opening. En dan is deze toren ook nog eens de startplek voor uitdagende natuurtochten in de Stadswaard en verderop in de Gelderse Poort.