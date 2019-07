Groot deel van straatverlichting in Nijmegen uitgevallen, ook Arnhem-Zuid zat zonder licht

Het is nog niet helemaal duidelijk welke delen van Nijmegen, Arnhem zonder straatverlichting zitten. Sommige straten hadden helemaal geen licht in Nijmegen, zoals bijvoorbeeld delen van Lent, Oosterhout, Nijmegen-Oost, Wolfskuil, Heseveld, Grootstal, grote delen van Dukenburg en de N325 richting knooppunt Ressen. Maar in andere straten doet slechts een deel van de verlichting het.



In Arnhem lijkt het vooral donker in Schuytgraaf en delen van Malburgen, Elderveld en Presikhaaf.



In Velp is in ieder geval de verlichting op de Kerkallee uit gebleven.



De gemeente Nijmegen geeft aan dat het probleem bij netbeheerder Liander ligt. Zij hebben rond 01.45 uur de storing verholpen.