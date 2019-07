Groot deel van straatverlichting in Nijmegen uitgevallen

Video ME ingescha­keld voor bewaking Nijmeegs bosje waar dode Pool werd gevonden

12:46 NIJMEGEN - Het onderzoek naar de plek in Nijmegen waar zaterdagmiddag een dode man is aangetroffen, duurt zó lang dat de ME is ingeschakeld om de plek te bewaken. Nog steeds is de politie bezig met forensisch onderzoek.