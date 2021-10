Groot misverstand: The Strokes en Beck treden toch niet op bij Red Hot Chili Peppers in Goffertpark

NIJMEGEN - The Strokes en Beck als special guests bij het uitverkochte concert van Red Hot Chili Peppers in het Goffertpark? Toch niet! Vele media, waaronder De Gelderlander, kondigden het aan , maar de band en singer-songwriter blijken toch niet te komen.

Vooral om de aangekondigde komst van The Strokes was veel blijdschap: de New Yorkse band gold als één van de meest invloedrijke rockbands van de zeroes, maar trad de afgelopen jaren nauwelijks op buiten de Verenigde Staten.

Snel uitverkocht

Het concert van The Peppers - een ticket was te koop vanaf 84 euro - verkocht al in minder dan een week uit. Of dat te maken had met de aankondiging van The Strokes en Beck? Een woordvoerder van concertorganisator Mojo vermoedt van niet. ,,Daar hebben we geen signalen van gehad. Mensen kopen over het algemeen toch kaarten vanwege de hoofdact. Daarbij: wie tickets ging kopen, zag op de website duidelijk dat The Strokes en Beck niet vermeld stonden als special guests.”

De verwarring kon ontstaan, doordat The Strokes en Beck wél in andere landen optreden tijdens de tour van Red Hot Chili Peppers. Maar dus niet in Nederland. De Mojo-woordvoerder: ,,We hadden dit in onze aankondiging staan, maar blijkbaar is dit door veel media niet goed overgenomen.”

Kocht u tickets omdat u dacht dat The Strokes en/of Beck op zouden treden? Laat het ons weten en mail naar m.suijkerbuijk@gelderlander.nl.