Groot verdriet om Omar (54) uit Lent, die aan corona bezweek: de hulp kwam te laat

mijn hobby Josephine (67) vervilt schapenwol: ‘Het is niet alleen een hobby, het is een passie’

„Jarenlang heb ik gebeeldhouwd.” Als sociaal werkster was Josephine Dekkers (67) de hele dag met haar hoofd bezig. „Dan is het lekker om ’s avonds iets met je handen te doen. Maar beeldhouwen is hard en koud, want het materiaal is koud en je doet het buiten.”

27 januari