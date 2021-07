Groot verdriet om Oussama (20) die overleed op de A12: actie voor begrafenis in Marokko levert 6000 euro op

Mishande­ling broers Derks: ‘alle betrokke­nen’ aangehou­den, OM oordeelt over vervolging

3 juli GROESBEEK - Iedereen die betrokken was bij de mishandeling van de broers Derks in Groesbeek vorige maand, is inmiddels aangehouden. Dat denkt de politie, nadat eerder deze week zeven Groesbeekse jongens zijn opgepakt. Of zij straf krijgen voor de vechtpartij bij partycentrum De Linde? Dat wordt later bekend.