Grootscheepse zoektocht naar voortvluchtige in Nijmegen-Noord

Vera Lynn zong wat de mensen voelden

18 juni De stem van een tijdperk, werd ze genoemd. Wereldberoemd was de Engelse zangeres Vera Lynn tijdens de Tweede Wereldoorlog met liedjes als ‘We’ll meet again’ en ‘The white cliffs of Dover’. Haar muziek vertolkte de hoop op betere tijden. ,,Ik denk dat mensen me als een van hen zagen: een gewoon meisje uit een gewone familie met een herkenbare stem.”