Grote brand bij autobedrijf op industrieterrein in Nijmegen; één medewerker gewond

UPDATE | VIDEONIJMEGEN - Op het industrieterrein Westkanaaldijk tussen Nijmegen en Weurt woedt woensdagmiddag een grote brand bij een autobedrijf. Omstanders hoorden explosies en in de verre omtrek waren rookwolken te zien. Bij de brand is een medewerker gewond geraakt.

Op het moment dat de brand uitbrak in de werkplaats van Kardol Autobedrijf op de hoek van de Lagelandseweg en de Microweg waren vier medewerkers aanwezig. Waardoor de brand is ontstaan, is op dit moment onduidelijk.

Een van de vier medewerkers is gewond geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over de aard van de verwondingen kan een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid niets vertellen.

Volledig scherm De brandweer heeft schuim gebruikt om het vuur in de werkplaats van Kardol Autobedrijf aan de Lagelandseweg in Nijmegen onder controle te krijgen. © Roland Heitink/Persbureau Heitink

De brandweer is rond 14.30 uur gealarmeerd. Omdat het om een industriebrand gaat, zijn eenheden vanuit de hele regio uitgerukt. Ook is er een mobiele commando unit bij het garagebedrijf geplaatst.

In de werkplaats zijn olieproducten aanwezig en staan elektrische en hybride auto’s met accupacks. Dat levert extra gevaar en veel rookontwikkeling op.

Rook

De brandweer bestrijdt het vuur met schuim, onder meer vanwege de accupacks. Omdat deze ongemerkt kunnen nasmeulen, gaat het nablussen nog enkele uren duren. Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio is er geen gevaar meer vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. ,,Daar waarschuwen we in ieder geval nietr voor.”

Volledig scherm Bij een brand bij autobedrijf Kardol aan de Lagelandseweg in Nijmegen kwam veel rook vrij. © DG

Bij de brand is veel rook vrijgekomen, vermoedelijk door autobanden die in brand stonden. De zwarte rookwolken waren tot in de verre omtrek te zien en dreven onder meer over de wijk Neerbosch-Oost aan de andere kant van het kanaal. Er wordt geadviseerd in de omgeving om ramen deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te schakelen.

Publiek

Op de brand is erg veel publiek afgekomen. Hulpdiensten zijn druk om nieuwsgierige mensen op afstand te houden en zich de 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Een van de kijkers is Giovanni Huiskens uit de Gildenkamp. Hij was op het moment dat de brand uitbrak thuis in de Nijmeegse wijk Lindenholt. ,,Rond 14.30 uur hoorden we veel brandweersirenes. Toen ik naar buiten keek zag ik meteen flink wat rook”, vertelt hij terwijl hij enkele korte videobeelden toont van dikke, zwarte rookpluimen. ,,Mijn moeder komt hier net aan vanuit Hatert. Ook daar zag je de rook en hing de geur van brandend rubber.”

Volgens Huiskens heeft het wel even geduurd voordat de brandweer controle kreeg over de brand. ,,Zeker wel een minuut of tien na aankomst.”

Volledig scherm De brandweer blust een grote brand bij een autobedrijf op industrieterrein Westlkanaaldijk in Nijmegen. © 112nieuwsgroep

De Veiligheidsregio Gelderland Zuid laat op Twitter weten dat vanwege de grootte van de brand meer hulpdiensten zijn opgeroepen. De veiligheidsregio vraagt omstanders de brandweerlieden de ruimte te geven.

Kardol Autobedrijf is dealer van Mitsubishi en SsangYong. Het bedrijf heeft ook een vestiging in Tiel.

Volledig scherm Bij een bedrijf aan de Lagelandseweg in Nijmegen is woensdagmiddag brand uitgebroken. © DG

Flinke rookpluimen

