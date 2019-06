Grote brand bij recyclingbedrijf Nijmegen, flinke rookontwikkeling

Het bedrijf is gespecialiseerd in het recyclen van ijzer, metalen en elektronica.



Het gaat om een buitenbrand op het terrein van het bedrijf, hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Bij de zeer grote brand komt veel rook vrij, die in de ruime omgeving te zien is.



De brandweer heeft onder andere een blusboot ingezet.



Volgens de brandweer zijn er geen gewonden.



Later meer.