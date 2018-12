Grote brand in bedrijfspand in Nijmegen

Beschonken vrouw rijdt rond met aangebro­ken pak wijn op bijrijders­stoel

0:20 NIJMEGEN - Een 57-jarige vrouw is dinsdagavond in Nijmegen aangehouden door de politie wegens rijden onder invloed. Ze was volgens agenten dermate onder invloed van alcohol dat ze nauwelijks op haar benen kon blijven staan. De automobiliste had een aangebroken pak wijn naast zich op de bijrijdersstoel liggen.