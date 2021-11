Grote drukte bij teststraten: dag wachten op test, GGD’s breiden capaciteit voortdurend uit

Dat zegt Ewa Walters, woordvoerder van de landelijke GGD-koepel. De GGD's schalen de laatste weken voortdurend op vanwege de continue toenemende vraag. Daarom worden weer nieuwe locatie sgeopend, openingstijden verlengd en op al bestaande locaties meer testlijnen geopend. ,,Dankzij de drukte kan het voorkomen dat het nu iets langer duurt voordat je getest kan worden. We merken dat het in de ochtenden druk is bij het landelijk callcenter.’’

Niet alle opties altijd zichtbaar

Ter illustratie: op dinsdag 2 november zijn 66.610 nieuwe testafspraken gemaakt, de dinsdag ervoor 47.317. ,,De 7-daagse trend is +37,1 [procent.’’



Op dit moment is overal in Nederland binnen 24 uur een testafspraak te maken, meldt Walters. ,,Ook in de tijd tot krijgen van een uitslag zien wij momenteel geen vertraging.’’



Bij het online maken van een afspraak via coronatest.nl worden niet altijd alle mogelijkheden getoond, waarschuwt ze. ,,Als meerdere mensen in hetzelfde gebied tegelijkertijd een afspraak willen maken kan het voorkomen dat er minder of geen opties zichtbaar zijn. Je kunt dan bellen voor een afspraak omdat de mensen bij het callcenter meer afspraakmogelijkheden kunnen inzien.’’



