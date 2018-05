Grote grazers mogen strandje nevengeul Waal niet meer op

Justitie eist celstraf tegen Syriër voor verkrach­ting meisje (12)

7 mei ARNHEM/ NIJMEGEN - Justitie wil dat een 23-jarige vluchteling uit Syrië, die op dit moment verblijft in Nijmegen, 18 maanden de cel in gaat wegens de verkrachting van een 12-jarig meisje. De helft van die straf zou voorwaardelijk zijn. Dat bleek maandag in de rechtbank van Arnhem. De man ontkende in de fout te zijn gegaan: ,,Ik ben onschuldig, alles is door het meisje verzonnen. Zij, ik en God weten dat.’’