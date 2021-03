Grote hennepvondst in Gelderland: invallen op vijf locaties, drie personen opgepakt

De invallen op vijf plekken in Nijmegen, Groesbeek, Arnhem en Culemborg, waren het resultaat van een uitgebreid onderzoek naar ondermijnende criminaliteit. Naast de planten en het contante geld zijn er ook zes voertuigen en een ‘vuurwapengelijkend voorwerp’ in beslag genomen door de politie. De hennepstekken en –planten werden op locaties in Culemborg en Arnhem aangetroffen.





Volledig scherm Foto ter illustratie © Politie

Ondermijning

Criminelen gebruiken vaak transport, opslagruimten, woningen en vergunningen om bijvoorbeeld geld wit te wassen, drugs te verhandelen of, zoals waarschijnlijk in dit geval aan de orde was, hennepkwekerijen op te zetten. Deze vormen van criminaliteit worden ook wel ondermijnende criminaliteit genoemd. Volgens de overheid is er sprake van ondermijning wanneer criminelen gebruikmaken van diensten van de bovenwereld en boven- en onderwereld op deze manier met elkaar in aanraking komen.

De politie werd in dit onderzoek onder andere geholpen door iemand die vermoedde dat er iets verdachts aan de hand was, en dat meldde bij de politie. De drie verdachten zitten vast en het onderzoek van de politie is in volle gang.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.