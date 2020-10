Grote politie-inzet na vondst jerrycan en vuurwerk was geen draconische maatregel: ‘Het kon zomaar echt foute boel zijn’

,,Op het moment dat wij deze melding kregen, was er nog niks bekend over het voorwerp”, verklaart een politiewoordvoerster de afzettingen en de grootscheepse inzet van hulpdiensten, compleet met mobiele commandopost. ,,Dan neem je het zekere voor het onzekere. Opschalen zoals nu gebeurd is, is dus heel normaal en niet uitzonderlijk.”



Na eerste onderzoek door het Team Explosieven Verkenning (TEV) werd volgens de woordvoerster uitgegaan van mogelijk brandbare stoffen en vuurwerk. Een klus dus voor de Explosieve Opruimingsdienst. ,,Zij hebben de kennis en expertise om zoiets te ontmantelen. Dat is ook gebeurd en toen kon je zien dat we al snel weer terug gingen naar een normale situatie.”