Grote rivieren zijn de inspiratie van fotograaf Flip Franssen

Flip Franssen groeide op in Wijchen, woonde lange tijd in Nijmegen en ook in zijn huidige woonplaats was het water altijd dichtbij. Als fotojournalist werkte hij voor ANP en Hollandse Hoogte en hij was vaste freelancer van onder meer NRC en De Gelderlander. Zijn werk was veelvuldig te zien in dagbladen en tijdschriften, zes keer zat hij onder de prijswinnaars bij de prestigieuze Zilveren Camera. Hij noemt zijn werk ‘ingetogen’ en ‘impressionistisch’. ,,Ik ben niet gericht op mensen, maar ze staan wel op de foto, als figuranten.”



Bekijk hieronder een selectie van zijn nieuwe werk.