Grote studentenhuisvester biedt illegale kamers aan

Het gaat om oude, monumentale panden aan de Van Oldenbarneveltstraat in Bottendaal. In die wijk heeft de ODRN het afgelopen half jaar tientallen controles uitgevoerd. Op dit moment probeert de eigenaar van de panden alsnog een vergunning te krijgen voor de panden, zegt een woordvoerster van de ODRN: ,,We onderzoeken nu de aanvragen. Het is te vroeg om te zeggen of de vergunningen alsnog worden verleend.”



Indien géén vergunningen worden verleend, komen de studenten mogelijk op straat te staan. KBS Vastgoedbeheer is niet de eigenaar van de panden, maar biedt ze via hun website wel aan én heeft de panden in beheer.



,,We zijn op de hoogte gesteld dat de eigenaar inmiddels de benodigde vergunningen heeft aangevraagd”, zegt een medewerker van KBS Vastgoedbeheer, dat naar eigen zeggen ruim 1.000 studentenkamers in Nijmegen in de verhuur heeft. Volgens haar valt KBS Vastgoedbeheer niets te verwijten: ,,De uiteindelijke verantwoordelijkheid of een pand al dan niet illegaal is verkamerd, ligt immers bij de eigenaar zelf.”