Grote tent bij McDonald's waait om door storm, megatestlocatie Arnhem-Nijmegen en vaccinatielocatie Malden dicht

De grote tent bij de Oosterhoutse McDonald's raakte dinsdagmiddag los door de harde wind. De tent waaide half op het dak van de McDonald’s. Een deel van de tent hangt ook naast de ingang half aan de gevel. Een glazen schutting en twee houten banken raakten beschadigd. Onduidelijk is nog of er slachtoffers zijn gevallen.

Problemen bij testcentra

Wie een afspraak had bij het Testpaviljoen, de grootste testlocatie in de regio, kan de test doen bij de GGD in Nijmegen. ,,Het gaat om ongeveer 100 mensen die een afspraak hadden. Zij kunnen allemaal in Nijmegen terecht", zegt een woordvoerder van de GGD.

De vaccinatielocatie in Malden is sinds vanmiddag uit voorzorg gesloten, zo laat de GGD weten. Wie een afspraak had staan, wordt gebeld. Zij krijgen de mogelijkheid om zich morgenochtend in Malden te laten vaccineren. ,,Mocht dat niet lukken, zorgen we voor een andere oplossing", aldus de woordvoerder. De afspraken voor een vaccinatie in locatie Culemborg, Tiel, Wijchen en Zaltbommel gaan wel gewoon door.