Grote uitslaande brand verwoest woning aan dijk bij Nijmegen

De brand werd even na twaalf uur gemeld als een buitenbrand. Bij aankomst van de brandweer bleek de woning al volledig in brand te staan. De brandweer schaalde op naar grote brand.



De politie sloot de Oosterhoutsedijk af voor verkeer. De woning ging volledig verloren. Hoe de brand kon ontstaan is kort na het incident nog niet bekend. De bewoners zullen elders onderdak moeten zoeken.



Of er dieren in de woning aanwezig waren, kon ter plaatse nog niet worden gezegd. De brandweer had nog enige tijd nodig om na te blussen.