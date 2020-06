Grote zoekactie met hulp politieheli in Nijmegen-Noord was vanwege bedreiging met vuurwapen

Een grote politieactie i n de wijk Grote Boel in Nijmegen-Noord volgde met de inzet van tientallen agenten, verschillende partrouillewagens en ondersteuning door een politiehelikopter vanuit de lucht. Eén verdachte is aangehouden. Een vuurwapen is echter niet gevonden. Meer details geeft de politie nog niet vrij in verband met het onderzoek.

Daarom was de inzet nodig

De hele wijk is uitgekamd met diverse politieagenten en patrouillewagens. Ook de politiehelikopter is ingezet bij het speurwerk. Veel mensen in Oosterhout vroegen zich af wat al die politie in de wijk deed. En waarom de politieheli voortdurend boven hun wijk cirkelde.



Een politiewoordvoerder geeft deze vrijdag uitleg in een video op Instagram. Daarin vertelt de woordvoerster waarom de inzet van de politie nodig was. En zij bedankt alle buurtbewoners voor het meedenken en voor het delen van beeldmateriaal.