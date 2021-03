Grote zorgen in Lent over komst bedrijf en daarmee extra verkeersdrukte: ‘Het is al druk, met veel jonge fietsers’

Taliskan­toor staat straks tussen de bouwkranen op Winkel­steeg: ‘We zitten graag waar het werk te doen is’

17 maart NIJMEGEN - Ruim zeven jaar heeft Talis het kantoor op het Honigterrein terwijl daar de nieuwbouw van het Waalfront uit de grond werd gestampt. De corporatie verkast volgend jaar naar de Winkelsteeg. Midden in de Kanaalzone, het gebied dat Nijmegen de komende vijftien jaar gaat vernieuwen. ,,We zitten graag waar het werk te doen is’’, zegt bestuurder Ronald Leushuis. ,,Inmiddels zijn we gewend aan het bouwlawaai.”