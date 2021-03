Gulle gevers willen lunchroom van Romy-Lisa redden van de ondergang: ‘Niet te geloven al die hulp’

Bewoners­plat­form Kamerbreed dreigt met miljoenen­claim: ‘Woningen verliezen waarde’

8 maart NIJMEGEN - Bewonersplatform Kamerbreed dreigt met een miljoenenclaim tegen de gemeente Nijmegen vanwege de waardevermindering van zo’n 2000 panden in Nijmegen. Het gaat om woningen in wijken waar sprake is van veel verkamering: het ombouwen van gewone huizen naar studentenhuizen.