Gunter (75) legt 27 Stolpersteine in Nijmegen: ‘Ik ga verder zolang mijn knieën het nog toelaten’

Stolper­stei­ne erbij: panische vlucht kon Nijmeegs Joods echtpaar niet redden van de nazi’s

Ze hadden een banketbakkerij aan de Grote Markt in Nijmegen, Leentje en Jacob Levitus. De zaak was een begrip. Maar het Joodse echtpaar en hun dochters raakten alles kwijt. Ze werden opgejaagd, geholpen en verraden. Onder meer voor hen worden woensdag in Nijmegen Stolpersteine gelegd.