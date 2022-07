Guus (11) kan sinds zijn 7e al niet wachten om Vierdaagse te lopen: nu mag ’t eindelijk - mét zijn opa’s en oma’s

,,Ik vind wandelen heel erg leuk. Al toen ik zeven was ging ik vaak mee trainen met opa en oma”, zegt de jongeling die na de zomer begint aan de havo op het OBC in zijn woonplaats. Zijn hoofdsport is voetbal (Spero) maar als er even tijd over is, gaat hij met opa Ruud (68) en oma Dorien Mooij (64) mee op wandelpad. ,,Guus liep op zijn zevende al twintig kilometer”, zegt oma Dorien.