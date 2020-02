‘Haal weg aso’ op oldtimers lijkt duidelijke boodschap aan eigenaren: ‘Ze houden al 12 jaar parkeerplekken bezet’

Precies 75 jaar geleden viel een V1-bom op het Waterkwar­tier: ‘Een gierend geluid, stilte en een enorme klap’

18 februari NIJMEGEN - Vandaag is het 75 jaar geleden dat er een V1-bom insloeg in het Nijmeegse Waterkwartier. De herdenking werd goed bezocht. Ook de 91-jarige Jos Engelen was erbij, die als kind de inslag ternauwernood overleefde.