Haar vader heeft er niks meer aan, maar Eline zet zich in voor onderzoek naar zeldzame kanker

Op 12 maart is in de bossen bij Bennekom een bijzondere mountainbiketocht. Georganiseerd door de Nijmeegse Patiëntenvereniging Speekselklierkanker, waar haar vader in het bestuur zat. Diens plek heeft zij nu overgenomen.

Haar vader, Frans van Nunen uit Lith, had al een paar jaar een ‘soort bult’ bij het oor. ,,Het deed zeer, hij dacht dat het een ontsteking was.’’ Hij sloeg er verder weinig acht op. ,,Hij was ook iemand die niet voor ieder wissewasje naar de huisarts ging.’’ Toen hij door een navelbreuk in het ziekenhuis belandde, adviseerde zijn chirurg hem er toch eens naar te laten kijken. ,,Zo is het balletje gaan rollen.’’



Het duurde nog wel een tijdje voor ze wisten wat het precies was. Maar in oktober 2013 werd duidelijk dat het om speekselklierkanker ging, een vrij zeldzame vorm van kanker waar bij ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen oncoloog Carla van Herpen in gespecialiseerd is.