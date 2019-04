Half gesloopte slachterij Hilckmann perfect ‘aardbevingsgebied’ voor honden

Sinan Can ontmoet Sinan over musical­ster Ara Halici: ‘We zijn bloedbroe­ders tot het einde der dagen’

14:59 Journalist Sinan Can uit Nijmegen komt overal. Hij doet boodschappen in zijn wijk Bottendaal, treint voor zijn werk naar Hilversum en reist over de hele wereld. Onderweg ontmoet hij mensen. Deze week schrijft hij over musicalacteur Ara Halici, met wie hij een documentaireserie maakte.