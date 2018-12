Half Nederland naar Kranenburg voor goedkope potten en pijlen

Bewoners woonboten Maas-Waalkanaal vrezen ‘geheim besluit’ over afkoopsom

10:26 NIJMEGEN - Achter gesloten deuren heeft de Nijmeegse gemeenteraad afgelopen week besloten over de toekomst van de acht woonboten uit het Maas-Waalkanaal. Dat heeft wethouder Noël Vergunst aan de woonbootbewoners laten weten in een brief.