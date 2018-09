Hamburger en frikandel taboe op festival Het Nest: al het eten vegetarisch

't Plein Corpora­ties kunnen tweedeling in stad ook voorkomen

14:51 De postcode mag niet voorspellen of een bewoner rijk of arm is, oud of jong, zwart of wit, of juist heel kwetsbaar. Dit zei begin 2005 de toenmalige wethouder Paul Depla toen hij zijn ideeën over een ongedeeld Nijmegen presenteerde. Hij ging voor buurten en straten zonder scheidslijnen. Anno 2018 onderschrijft het stadsbestuur dit uitgangspunt nog steeds.