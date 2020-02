Handhavers kunnen bij dreiging hun belagers filmen met een bodycam

Het dragen van de bodycams is een proef die een jaar duurt. Een extern bureau onderzoekt of het apparaat effect heeft. Er zijn acht camera's aangeschaft voor de ongeveer 35 handhavers van de gemeente Nijmegen. Om er zoveel mogelijk ervaring mee op te doen, worden ze in alle diensten, in alle wijken en op alle tijdstippen ingezet. Met de bodycams kunnen de handhavers met één druk op de knop beelden vastleggen. De camera's staan altijd standby en onthouden permanent de laatste dertig seconden. Zodra de knop wordt ingedrukt, begint de camera actief te filmen en wordt ook die laatste halve minuut opgeslagen. Op die manier kan de toedracht rond een incident beter worden vastgelegd.

28 dagen

Handhavers in de gemeente Nijmegen zijn onder meer actief bij het parkeerbeheer, op het gebied van afvaldumping, hondenpoep of honden-aanlijngebod of bij controle op het fietsverbod in de binnenstad. Daarnaast worden ze bij allerlei evenementen ingezet. Ze zijn uitgerust met handboeien maar zijn niet bewapend, ook niet met een wapenstok of pepperspray.