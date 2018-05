Hans Jansen bespeelt alle Nederlandse stationspiano's, in één dag

Om vijf uur in de ochtend gestart in Maastricht, deed hij via de NS-stations van onder meer Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht tegen vier uur ook Nijmegen aan. Niet voor lang, want een half uurtje later werd de Zwollenaar alweer in Arnhem verwacht.



Het idee voor de recordpoging kwam nadat een filmpje van hem achter de stationspiano in Zwolle viral ging. In Nijmegen had hij precies genoeg tijd om drie nummers te spelen. Scare Away The Dark van Passenger, All of me van John Legend en Wicked Game van Chris Isaak.



Als de NS hem niet in de steek laat eindigt zijn muzikale treinrace tegen de klok om 23.20 uur in Leeuwarden en heeft hij alle 16 stationspiano's in Nederland onder handen gehad.