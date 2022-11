Schietpar­tij bij Iriszorg was wanhoops­daad: ‘Het is afschuwe­lijk, maar er zit een hele andere kant aan Hans’

GROESBEEK/NIJMEGEN - Een ultieme wanhoopsdaad van een zielsongelukkige man, die al tijden een doodswens had. Zo verklaart een zus het schietincident van maandag bij Iriszorg in Nijmegen. Haar broer Hans uit Groesbeek zou bewust de confrontatie met de politie hebben gezocht. Agenten moesten meerdere schoten lossen om de man in te rekenen. ,,Hans wilde dat het mis was gegaan.”

