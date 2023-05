Hapje eten in Nijmegen: dit is het verschil tussen een bistro, grand café en brasserie

Zorgen over drukte door samenval­len introduc­tie­we­ken Radboud Universi­teit en HAN

De introductieweken van de Radboud Universiteit en de HAN vallen in augustus opnieuw samen. Ondernemers en studieverenigingen in Nijmegen balen. Vorig jaar waren er de nodige problemen. ,,Het was simpelweg te druk.”