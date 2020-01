Harde kern NEC zorgt voor onrust op de Houtlaan, drie aanhoudingen

Dukenburg krimpt en wordt snel grijzer

11 januari NIJMEGEN - Het aantal 70-plussers in Dukenburg is explosief gestegen, in absolute cijfers maar ook percentueel. In 2020 zijn van de ruim 22.000 Dukenburgers inmiddels 3562 boven de 70, zo’n 16 procent van het totaal. In 1970 waren nog geen honderd bewoners ouder dan 70 jaar, toen er toch al ruim 10.000 Nijmegenaren in het stadsdeel woonden, een klein procentje.