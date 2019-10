Harde kern van NEC: brand Goffertstadion is een laffe daad

Op expeditie in LUX tijdens kinderfilm­fes­ti­val Cinekid

13 oktober NIJMEGEN - Een workshop volgen waarbij je met kleifiguurtjes een animatiefilm maakt, op expeditie gaan om de sleutel van de schatkist te bemachtigen of genieten van een van de tien kinderfilms. Voor kinderen tot en met twaalf jaar is er volop keuze tijdens Kinderfilmfestival Cinekid dat van maandag tot en met vrijdag plaatsvindt in LUX.