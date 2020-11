Harde knal door ontplofte Dixi schrikt Nijmeegse wijk op: ‘Katten vlogen bijna tegen het plafond’

De knal hield de gemoederen zondagavond flink bezig in Heseveld, zo blijkt uit de vele reacties op sociale media. Daar spreken mensen over ‘een explosie aan geluid’. De knal was zelfs te horen bij stadsbrug De Oversteek.



Verschillende buurtbewoners schrokken even na 22.30 uur en vroegen zich af wat er aan de hand was. Zo liet Twitteraar Ruby Zwart zondagavond weten dat ‘de ramen trilden’ en dat de straat ‘blauw stond van de rook’.



De knal bezorgde ook huisdieren angst. Zo vlogen bij Monique Kroes ‘de katten bijna tegen het plafond’. Marit Streefland was ook net haar hond aan het uitlaten. ‘Ik liep buiten met de hond en vloog ongeveer een kilometer de lucht in, hond blaffen. Was echt niet normaal zo hard’, schrijft zij op Twitter.