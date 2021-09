Harde knallen en wollige stofwolken: deel Nijmeegse energiecentrale gaat vandaag tegen de vlakte

Volgens Michael Verheul, woordvoerder van eigenaar Engie, zal het afgaan van de springstoffen en het neerstorten van de 35 meter hoge rookgasontzwavelingsinstallatie in Weurt en Nijmegen-West zeker te horen zijn. ,,De geluidsoverlast is echter maar van korte duur.”

Preventieve maatregelen zorgen ervoor dat het neerdwarrelende stof dat vrijkomt bij de explosies grotendeels op het terrein van de centrale blijft. Het stof is volgens Verheul niet gevaarlijk voor de gezondheid. ,,Mensen kunnen gewoon naar buiten en er is geen reden om ramen en deuren te sluiten.”

Geen wegafsluitingen

Engie raadt nieuwsgierigen aan niet naar de locatie te komen. ,,De politie is aanwezig om in te grijpen als de openbare orde en veiligheid in het geding komen.”

Tussen 9.00 en 11.00 uur gelden er strenge veiligheidsmaatregelen op het Engieterrein zelf, maar er worden in dat tijdslot geen openbare wegen afgesloten. Verheul: ,,Wel zijn er verkeersregelaars aanwezig op de Westkanaaldijk ter hoogte van Weurt-Noord en in Nijmegen op de Industrieweg en Weurtseweg.”

Sloop vier jaar geleden begonnen

De sloop van het imposante gebouw, met de 150 meter hoge schoorsteen als markant landmark, is vier jaar geleden al begonnen. Na een dodelijk ongeval in 2019 werd de ontmanteling tijdelijk stilgelegd en het contract met de toenmalige aannemer opgezegd.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het gebouw vanaf april in vijf delen tegen de vlakte zou gaan. Die planning is inmiddels achterhaald. Na de eerste harde knallen klinken pas dit najaar de volgende explosies. Dan moet het tweede deel van het gebouw, met het elektrostatisch filter, eraan geloven. De schoorsteen is begin volgend jaar aan de beurt. De laatste twee delen volgen nog voor de zomervakantie. Engie streeft ernaar dat de sloop in het derde kwartaal van 2022 gereed is.