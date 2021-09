Harde knallen en wollige stofwolken: deel van Nijmeegse energiecentrale tegen de vlakte

Najaarsker­mis Nijmegen gaat door, ‘gewoon’ weer in het centrum

6 september NIJMEGEN - De najaarskermis in Nijmegen gaat door. Niet zoals vorig jaar op het Nyma-terrein in West, maar weer in het centrum: op de Waalkade en Kelfkensbos. Van zaterdag 2 tot en met zondag 10 oktober staan daar tientallen attracties. Ze draaien dagelijks van een uur 's middags tot elf 's avonds en in het weekend tot middernacht.