Hardlopen in de andere richting, McDonalds bij de uni en plantjes in de stad: het is weer 1 april!

1 aprilNIJMEGEN - Hardlopen in tegengestelde richting op de Nijmeegse atletiekbaan: het zou tijdens de Next Generation Athletics (NGA) op 15 juni dit jaar zomaar tot veel snellere tijden kunnen leiden. Tenminste, dat beweert de organisatie vandaag in een persbericht. Op 1 april...

Hardlopen

Het is vandaag traditioneel de dag dat grappenmakers proberen nietsvermoedende mensen om de tuin te leiden met de grootst mogelijke onzin. Volgens de NGA zou zelfs de start/finish van de baan in Brakkenstein verlegd worden vanwege de nieuwe looprichting. En ze probeerden met bijgaande illustratie geloofwaardig over te komen....

Volledig scherm De 1-aprilgrap van de NGA: hardlopen in omgekeerde richting. © NGA

McDonald's

Ook studentenvakbond AKKU liet vandaag van zich horen. De studenten begonnen een petitie voor de komst van een McDonald's naar de campus, want ‘na de verbouwing van universiteitsrestaurant de Refter zijn de prijzen van de maaltijden sterk gestegen. Zo betaal je nu voor een pizzapuntje 2 euro en voor een cheeseburger zonder friet of salade maar liefst 5 euro. Voor de gemiddelde student is het hierdoor onbetaalbaar geworden om een fatsoenlijke maaltijd te kunnen nuttigen en een betaalbaar alternatief op de campus ontbreekt'. Slechts een handjevol studenten trapte erin en tekende de petitie.

Volledig scherm De 1-aprilgrap van AKKU: McDonald's op de campus in Nijmegen. © AKKU

Bloemperkje

De gemeente Nijmegen pakte het bescheidener aan. Die meldde op Facebook: ‘Voor project Steenbreek heeft nu ook de Blauwe Steen op de Burchtstraat plaatsgemaakt voor groen! Samen met andere organisaties ondernemen we veel om de stad groener en klimaatbestendiger te maken. Ook dit jaar willen we weer in totaal 100.000 tegels en stenen uit de stad vervangen door groen.’

Volledig scherm 1-aprilgrap van de gemeente Nijmegen © Gemeente Nijmegen/Facebook

Dompelbaan

Sauna de Thermen bedacht een hulpmiddel waarmee saunabezoekers op een iets plezieriger wijze het koude dompelbad in konden duiken: een dompelglijbaan. Het 'nieuws’ werd op 29 maart op Facebook gepubliceerd, met de mededeling dat de glijbaan maandag in gebruik genomen zou worden. Niet iedereen had direct door dat het om een grap ging...

Volledig scherm De 1-aprilgrap van Sauna De Thermen in Nijmegen. © De Thermen/Facebook

Geldercup

In de categorie 'te mooi om waar te zijn’: de introductie van de Geldercup! Fans van NEC hunkeren zo sterk naar de derby tegen Vitesse dat ze beweren dat het er komende zomer eindelijk weer van gaat komen. Aan dit Gelderse voetbal-onderonsje zou worden meegedaan door NEC, Vitesse, De Graafschap, De Treffers, TEC, Achilles’29 en gelegenheidsteams van FC Wageningen en AGOVV, zo meldt ForzaNEC op zijn website. Wel jammer dat NEC en Vitesse elkaar direct in poule A treffen...