Hardrijder scheurt met 143 kilometer per uur over Graafseweg, waar 50 is toegestaan

Mijn hobby Lara (35) gromt en keft als ze bokst: 'Je leert je grenzen verkennen en er overheen gaan’

5 mei Op haar 21ste begon Lara Guppertz uit Nijmegen (35) pas met boksen. „Ik was thuis altijd al een heel actief buitenkind. Ik hield van fietsen en paardrijden. Toen ik in Nijmegen diëtetiek ging studeren, kon ik mijn energie niet kwijt, totdat ik op het universitair sportcentrum een proefcursus boksen kon volgen. Ik was meteen helemaal enthousiast. Ik stapte al snel over naar boksclub NABA, waar ik twee trainers van hoog niveau trof: Willy van Haaren, oud Nederlands kampioen zwaargewicht en Orhan Özturk, dertienvoudig Nederlands kampioen in het weltergewicht.”