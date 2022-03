Harpist Remy van Kesteren neemt robotorkest mee naar Nijmegen

Verhuurder ontdekt vrachtwa­gen met hennepkwe­ke­rij in loods: ‘Dit toleren we niet’

NIJMEGEN - In een loods aan Kerkenbos 10e straat is dinsdag een vrachtwagen aangetroffen met daarin alle benodigdheden voor een hennepkwekerij. De huurder van de loods is niet aangehouden, maar wordt binnenkort wel gehoord door de politie. Ook is het huurcontract opgezegd.

2 maart