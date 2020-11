Harrie Derks over grooming: ‘Zaak geseponeerd, ik ben onschuldig, de hetze is ten einde’

Bekende Groesbeker Harrie D. aangehou­den voor digitaal kinderlok­ken na clash met pedojagers

19 oktober GROESBEEK - Harrie D. uit Groesbeek is door de politie aangehouden in het kader van een onderzoek naar grooming. Dinsdagavond meldde de oud-voorzitter van voetbalclub Achilles ’29 zich op het politiebureau in Nijmegen om aangifte te doen van smaad nadat pedojagers een filmpje van hem op Facebook plaatsten.