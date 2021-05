Hartpatiënt Bob Kalkman (61) uit Nijmegen vraagt zich wanhopig af: waar blijft die prik?

De laatste dagen van geliefd muziekcafé Trianon

30 april NIJMEGEN - Drie middag terras. Meer zit er niet meer in, café Trianon gaat per 1 mei over in andere handen. Eigenaar André Overbeek (61) gebruikt de tijd om afscheid te nemen van zijn klanten. Treurig? ,,Ja. Maar ik kan terugkijken op achttien jaar levendig muziekcafé.”