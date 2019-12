Hartverwarmende reacties op verhaal van dakloze Anthony die in Nijmeegs bos verblijft

VIDEO Winkels in Nijmegen zijn op eerste kerstdag dicht: dit vinden centrumbe­zoe­kers ervan

18:12 NIJMEGEN - In Nijmegen zijn de winkels in het centrum op eerste kerstdag gesloten. In Nederland is de trend dat winkels ook op eerste kerstdag de deuren openen. Wij waren benieuwd hoe groot de behoefte bij het winkelpubliek in Nijmegen om boodschappen te doen op de geboortedag van Jezus Christus. Daarom gingen onze verslaggevers de straat op en vroegen het.