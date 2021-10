Heaters branden op volle kracht, zonder ook maar één klant: kan dat nou niet anders?

‘Coalitie gedroeg zich zes maanden als een stel kinderen in een zandbak’, vindt nieuwe Pv­dA-voorzitter Es­ther-Mir­jam Sent

3 oktober NIJMEGEN - ,,Heel erg verdrietig”, is Esther-Mirjam Sent over coalitiebesprekingen in Den Haag. ,,De tranen springen me in de ogen over wat er is gebeurd.”