‘Heb ik corona?’: Personeel in de zorg komt erachter via de teststraat

Politie ziet jongeman zwemmen in ‘levensge­vaar­lij­ke’ Waal: ‘Hij kon z'n hoofd net boven water houden’

17:36 NIJMEGEN - Een jongeman is woensdagmiddag door de politie betrapt op het zwemmen in de Waal. De jongen zwom in het water van de rivier aan de kant van het centrum van Nijmegen. Levensgevaarlijk, volgens een Nijmeegse wijkagent, die over het tafereel schrijft op Instagram.