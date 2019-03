Heb je een hond? Dan is Nijmegen niet jouw ‘place to be’

Bekijk hier jouw gemeenteNIJMEGEN - Wie een hond bezit kan beter niet in Nijmegen wonen. De gemeente rekent na Groningen, Den Haag en Hendrik Ido Ambacht de hondenbezitter het meeste belasting over de viervoeter. Naast het hoge bedrag (115,16 euro per jaar per eerste hond) is de taks het afgelopen jaar ook nog eens met 3,2 procent gestegen.

Wie meer honden heeft is helemaal duur uit. Voor een tweede of elke volgende hond berekent Nijmegen 172,91 euro per jaar. In totaal haalt Nijmegen daarmee jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen euro op.

De hondenbelasting lijkt juist op zijn retour nu steeds meer gemeenten de taks afschaffen. Onder de dertig gemeenten die dat dit jaar deden valt in deze regio alleen West Betuwe. In zes op de tien Nederlandse gemeenten wordt nu nog geld geheven op het hebben van een hond.

65 euro

Opvallend is dat in deze regio met name gemeenten in de Achterhoek en Noord-Brabant de hondenbelasting niet meer hebben, naast Berg en Dal, Arnhem, Renkum en Renswoude. In de andere gemeenten ligt het bedrag onder de 100 euro en gemiddeld op ongeveer 65 euro. Op Nijmegen na. De Waalstad schaart zich onder de elf Nederlandse gemeenten die meer dan 100 euro vragen.

Hondenbezitters in West Maas en Waal mogen in hun handjes knijpen. Op Koggenland na is het geheven bedrag daar het laagst: 18,50 euro. Moet wel gezegd dat dit een stijging is van 16,4 procent ten opzichte van 2018, en daarmee heeft West Maas en Waal de op-één-na grootste stijging van Nederland.

Hondenpoep